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В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Сегодня 06:45
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Новости Днепра про В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Сегодня, 13 сентября, в Днепре у некоторых жителей будут выключать свет с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 13 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;
  • ул. Макаренко: 1, 2;
  • ул. Моцарта: 1-14;
  • ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66-86 (четные);
  • ул. Серпуховская: 1-14;
  • ул. Сурская: 71-103, 105, 107, 109;
  • пер. Джинчарадзе: 4, 8;
  • Запорожское шоссе: 38, 42, 48.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды

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