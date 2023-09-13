В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Подготовьтесь!

Сегодня, 13 сентября, в Днепре у некоторых жителей будут выключать свет с 8:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 13 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Ленская: 1-9, 9/1, 10-12, 12А, 13, 14;

ул. Макаренко: 1, 2;

ул. Моцарта: 1-14;

ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66-86 (четные);

ул. Серпуховская: 1-14;

ул. Сурская: 71-103, 105, 107, 109;

пер. Джинчарадзе: 4, 8;

Запорожское шоссе: 38, 42, 48.

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды.

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