В Днепре сегодня не будет света 10 часов: адреса

Сегодня, 13 сентября, в Днепре у некоторых жителей будут выключать свет с 8:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 13 сентября с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре часть жилмассива на сутки останется без воды.
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