В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса

В Днепре на сегодняшний день запланировано масштабное отключение газа.

В связи с проведением ремонтных работ на газовой системе некоторые жители останутся без газа 10 сентября.

Об этом сообщает Днепровский филиал «Газсети».

«В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов», — говорится в сообщении.

Так, газа сегодня не будет по следующим адресам:

ул. Даниила Самойловича, 3, 4;

ул. Рабочая, 176, 176а, 178;

пров. Мраморный;

пров. Пашковский;

ул. Марии Гринченко;

пр. Свободы;

ул. Деревлянская;

ул. Байдаковская;

пров. Проездной;

пров. Рижский;

пров. Педюменский;

ул. Лубенская;

ул. Иосифовская;

пров. Черновусовский;

ул. Якорная;

ул. Посполитая;

ул. Николая Хвылевого.

Возобновление распределения газа будет выполнено по окончании регламентных работ.

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