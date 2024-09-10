В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса

В связи с проведением ремонтных работ на газовой системе некоторые жители останутся без газа 10 сентября.
Об этом сообщает Днепровский филиал «Газсети».
«В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов», — говорится в сообщении.
Так, газа сегодня не будет по следующим адресам:
Возобновление распределения газа будет выполнено по окончании регламентных работ.
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