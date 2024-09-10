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В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса

Сегодня 09:13
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В Днепре на сегодняшний день запланировано масштабное отключение газа.

Новости Днепра про В Днепре сегодня десятки улиц останутся без газа: все адреса

В связи с проведением ремонтных работ на газовой системе некоторые жители останутся без газа 10 сентября.

Об этом сообщает Днепровский филиал «Газсети».

«В связи с выполнением ремонтных работ на системе газоснабжения Днепра и Днепровского района специалистами Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов ряда жилых домов», — говорится в сообщении.

Так, газа сегодня не будет по следующим адресам:

  • ул. Даниила Самойловича, 3, 4;
  • ул. Рабочая, 176, 176а, 178;
  • пров. Мраморный;
  • пров. Пашковский;
  • ул. Марии Гринченко;
  • пр. Свободы;
  • ул. Деревлянская;
  • ул. Байдаковская;
  • пров. Проездной;
  • пров. Рижский;
  • пров. Педюменский;
  • ул. Лубенская;
  • ул. Иосифовская;
  • пров. Черновусовский;
  • ул. Якорная;
  • ул. Посполитая;
  • ул. Николая Хвылевого.

Возобновление распределения газа будет выполнено по окончании регламентных работ.

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