Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адрес

Сегодня 06:55
просмотров

Еще есть время зарядить телефон!

Новости Днепра про В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адрес

Сегодня, 21 ноября, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Титова: 13, 13-Б, 29, 34-Д;
  • ул. Макарова: 27-А;
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
  • пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;
  • проезд Шахматный: 46, 59, 61, 65, 67.

В ДТЭК о проведении работ не предупреждали.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адресУкраїнська Новости Днепра про В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адресРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут
Новости Днепра
Сегодня 10:00
В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

На Днепропетровщине фельдшер спас мужчину, который внезапно перестал дышать
Новости Днепра
Сегодня 09:02
На Днепропетровщине фельдшер спас мужчину, который внезапно перестал дышать

Мужчину госпитализировали в кардиологический центр в Днепре.

Россияне атаковали Днепропетровщину ракетой
Новости Днепра
Сегодня 07:42
Россияне атаковали Днепропетровщину ракетой

Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.

Кусал рыбалку за кроссовок: на Днепропетровщине разгуливает агрессивный енот
Новости Днепра
Вчера 20:14
Кусал рыбалку за кроссовок: на Днепропетровщине разгуливает агрессивный енот

Вблизи Павлограда рыбак встретил агрессивного енота.

Последние новости

В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут
В Днепре многим жителям отключили воду: когда вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 10:00
7
просмотров
На Днепропетровщине фельдшер спас мужчину, который внезапно перестал дышать
На Днепропетровщине фельдшер спас мужчину, который внезапно перестал дышать

Мужчину госпитализировали в кардиологический центр в Днепре.

Сегодня 09:02
3
просмотров
В Днепре «заминировали» 130 школ и медицинский центр: нашли ли правоохранители взрывчатку
В Днепре «заминировали» 130 школ и медицинский центр: нашли ли правоохранители взрывчатку

"Минеры" снова активизировались.

Сегодня 08:01
4
просмотров
Россияне атаковали Днепропетровщину ракетой
Россияне атаковали Днепропетровщину ракетой

Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.

Сегодня 07:42
9
просмотров
Погода на 21 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 21 ноября: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)
Как атлант держит балкон: фасад многоэтажки в Днепре 20 лет украшает велосипед (ФОТО)

В Днепре фасад многоэтажки на Победе более 20 лет украшает велосипед.

Вчера 22:01
7
просмотров
Шоппинг не удался: в Криворожском районе мужчина пытался украсть зимнюю обувь
Шоппинг не удался: в Криворожском районе мужчина пытался украсть зимнюю обувь

На Днепропетровщине задержан мужчина, который хотел украсть пару зимней обуви.

Вчера 21:29
5
просмотров
Вблизи Днепра на складе погиб мужчина: что произошло
Вблизи Днепра на складе погиб мужчина: что произошло

В Партизанском на складе погиб рабочий.

Вчера 20:49
8
просмотров
Кусал рыбалку за кроссовок: на Днепропетровщине разгуливает агрессивный енот
Кусал рыбалку за кроссовок: на Днепропетровщине разгуливает агрессивный енот

Вблизи Павлограда рыбак встретил агрессивного енота.

Вчера 20:14
7
просмотров
В Раде предлагают внедрить в Украине Международный мужской день: какую дату выбрали
В Раде предлагают внедрить в Украине Международный мужской день: какую дату выбрали

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, которым предлагается установить в Украине Международный мужской день и отмечать его ежегодно 19 ноября

Вчера 19:26
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх