В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: проверьте свой адрес

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 21 ноября, в Днепре будут выключать свет с 8:00 до 17:00.

Все потому, что ЦЭК будет проводить плановые ремонтные работы.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Титова: 13, 13-Б, 29, 34-Д;

ул. Макарова: 27-А;

ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;

пер. Криворожский: 5-7, 9, 11, 13;

проезд Шахматный: 46, 59, 61, 65, 67.

В ДТЭК о проведении работ не предупреждали.

Напомним, если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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