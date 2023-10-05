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В Днепре самовольно установленные шлагбаумы мешали «скорым» и ГСЧС

Сегодня 20:42
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В Днепре демонтировали шесть шлагбаумов, через которые не могли проехать скорая и ГСЧС

Новости Днепра про В Днепре самовольно установленные шлагбаумы мешали

На улице Брилев Путь местные установили шлагбаумы. Вероятно, это сделали, чтобы не «шастали» чужие автомобили, однако препятствия мешали «скорым», ГСЧС-никам и другой спецтехнике. Ключи от замков были только у местных. Днепрянин, тоже живущий на этой улице, возмутился действиями соседей и неоднократно спорил с ними. Затем решил оставить заявку в Общественный совет. Об этом сообщает ДнепрTV.

Более месяца Дмитрий ожидал реакции соседей, которые самовольно поставили шлагбаумы, однако никто не собирался их убирать. На днях по заявке днепрянина приехали коммунальщики, которые демонтировали незаконные преграды.

Всего убрали шесть заборов/шлагбаумов и других ограждений, которые мешали спецтехнике. Как отметил Дмитрий, после этого скандалов не было, а когда он проехался по улицам района, никто бурно не реагировал на эту ситуацию.

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