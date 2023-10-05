В Днепре самовольно установленные шлагбаумы мешали «скорым» и ГСЧС

На улице Брилев Путь местные установили шлагбаумы. Вероятно, это сделали, чтобы не «шастали» чужие автомобили, однако препятствия мешали «скорым», ГСЧС-никам и другой спецтехнике. Ключи от замков были только у местных. Днепрянин, тоже живущий на этой улице, возмутился действиями соседей и неоднократно спорил с ними. Затем решил оставить заявку в Общественный совет. Об этом сообщает ДнепрTV.
Более месяца Дмитрий ожидал реакции соседей, которые самовольно поставили шлагбаумы, однако никто не собирался их убирать. На днях по заявке днепрянина приехали коммунальщики, которые демонтировали незаконные преграды.
Всего убрали шесть заборов/шлагбаумов и других ограждений, которые мешали спецтехнике. Как отметил Дмитрий, после этого скандалов не было, а когда он проехался по улицам района, никто бурно не реагировал на эту ситуацию.
Читайте также:
Автор:
Производительная ночь выдалась у пограничников в Одесской области.
В Днепре зафиксировали вспышку сальмонеллеза.
Самое время наслаждаться осенними пейзажами!
В Днепре сохранилось несколько старинных исторических домов. В них до…
Вероятно, мужчина хотел покончить с собой.
Производительная ночь выдалась у пограничников в Одесской области.
В Днепре зафиксировали вспышку сальмонеллеза.
В Каменском на Днепропетровщине рецидивист напал на прохожего.
Самое время наслаждаться осенними пейзажами!
В Днепре сохранилось несколько старинных исторических домов. В них до сих пор можно увидеть плитку, изготовленную более 100 лет назад, а сами здания выполнены в екатеринославском кирпичном стиле и на их фасаде можно увидеть красоту и пластичность старинного кирпича.
В Днепре с 6 октября возобновят обычное движение некоторые маршрутки и трамваи. Часть транспорта не будет курсировать или ездить с переменами.
Профессор Днепровского университета имени Олеся Гончара победила в конкурсе красоты, который прошел в Малайзии.
Россияне сегодня, 5 октября, обстреляли продуктовый магазин в селе Гроза Купянского района Харьковской области.
В Днепропетровской области людям рассылают письма от имени главы ОВА.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!