В Днепре с завтрашнего дня частично перекроют проспект Слобожанский

В Днепре частично перекроют проспект Слобожанский.

Уже с завтрашнего дня, 31 марта в Днепре запланировано частичное сужение дороги на проспекте Слобожанском на отрезке пути от улицы Петра Яцика до улицы Байкальской.

Причина – аварийные работы на коллекторе сливной канализации.

Предварительно, работы должны завершиться 8 апреля. На это время участок должны оградить, установить соответствующие знаки и обустроить безопасное движение пешеходов.

Напомним, ранее мы уже сообщали о ремонтных работах на проспекте Слобожанском.

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