В Днепре с завтрашнего дня частично перекроют проспект Слобожанский

Уже с завтрашнего дня, 31 марта в Днепре запланировано частичное сужение дороги на проспекте Слобожанском на отрезке пути от улицы Петра Яцика до улицы Байкальской.
Причина – аварийные работы на коллекторе сливной канализации.
Предварительно, работы должны завершиться 8 апреля. На это время участок должны оградить, установить соответствующие знаки и обустроить безопасное движение пешеходов.
Напомним, ранее мы уже сообщали о ремонтных работах на проспекте Слобожанском.
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