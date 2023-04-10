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  • В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец

В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец

Сегодня 13:18
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В Днепре нашли нового владельца для старого литейно-механического завода.

Новости Днепра про В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец

С третьей попытки удалось продать помещение и оборудование литейно-механического завода, расположенного в Новокодакском районе Днепра. Об этом говорится на сайте Prozorro.

Государственный Днепропетровский литейно-механический завод признали банкротом, и начиная с февраля этого года его трижды выставляли на аукцион по «голландской» схеме. То есть, цену не повышали, а снижали.

Во время первых торгов собственник хотел получить за неработающее предприятие чуть больше 25 млн. грн., но не срослось. Второй раз за него хотели выручить уже 20 млн грн, но тоже не повезло. И вот третий раз за завод просили 15 млн гривен, покупатель нашелся, но цена снова снизилась.

«Сошлись» на сумме в 10 миллионов 650 тысяч гривен.

Новости Днепра про В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец

Отмечается, что новым владельцем завода и оборудования стало ООО «Карговей». Согласно открытым данным на сайте Youcontrol это харьковская компания, которая занимается грузовым автомобильным транспортом. Директор – Дмитрий Брусиловский.

Деньги вырученные за завод пойдут на погашение долгов ликвидируемого предприятия.

Новый владелец получил помещение общей площадью 9 тысяч квадратных метров, а еще коллекцию подержанных авто советского производства. Среди них потрепаные КАМАЗы, УАЗы, ВАЗы и ЗИЛ.

Кроме этого, владельцу остается старое заводское оборудование – фрезер, ножницы механизм для пресса, станки и прочее. Правда, почти все это непригодно к пользованию, ведь за ним никто не ухаживал несколько лет.

Новости Днепра про В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец

Новости Днепра про В Днепре с третьей попытки продали литейно-механический завод: за сколько и кто новый владелец

Читайте также:

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