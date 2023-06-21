В Днепре с поличным задержали ГСЧС-ника, который торговал метамфетамином в Telegram

Об этом сообщили в ДБР и Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, сотрудник ГСЧС сбывал горожанам наркотики. Метамфетамин и каннабис он фасовал у себя дома. Затем искал клиентов через Telegram. Оплату за товар брал только наличными во время личной встречи. Подозреваемого поймали «на горячем».
В ДБР сообщили, что он был капитаном гражданской защиты.
Во время обысков в доме подозреваемого правоохранители нашли 200 граммов психотропов и других наркотиков. В суде капитана признали виновным в приобретении, хранении и распространении наркотиков. Свою вину мужчина не признал.
Ему вынесли приговор – до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Теперь осужденный в течение 30 дней может оспорить приговор, но все это время будет находиться под стражей.
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