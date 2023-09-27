В Днепре с 27 сентября популярные троллейбусы изменят маршрут

В Днепре с 27 по 30 сентября троллейбусы №5 будут следовать сокращенным маршрутом до ул. Рабочая без заезда на Железнодорожный вокзал.
Это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части перекрестка просп. Сергея Нигояна и ул. Львовской.
Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.
Учитывайте эту информацию при планировании поездок.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые маршрутки временно изменят схему движения: подробности.
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