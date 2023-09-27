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В Днепре с 27 сентября популярные троллейбусы изменят маршрут

Сегодня 06:45
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Важно!

Новости Днепра про В Днепре с 27 сентября популярные троллейбусы изменят маршрут

В Днепре с 27 по 30 сентября троллейбусы №5 будут следовать сокращенным маршрутом до ул. Рабочая без заезда на Железнодорожный вокзал.

Это связано с проведением работ по асфальтированию проезжей части перекрестка просп. Сергея Нигояна и ул. Львовской.

Об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского городского совета.

Учитывайте эту информацию при планировании поездок.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые маршрутки временно изменят схему движения: подробности.

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