В Днепре с 23 по 26 мая будут выключать свет на 9 часов: все адреса

Заряжайте все!

С 23 по 26 мая в Днепре будут выключать свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 23 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Василия Слипака: 32, 34;

ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;

ул. Победы: 212, 214, 216.

24 мая с 08:00 до 17:00:

ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;

ул. Матросская: 20, 22, 24, 26;

ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;

ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;

ул. Грушевая: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;

ул. Матросская: 18;

ул. Молодежная: 2, 4;

ул. Ржевская: 2-10 (четные);

пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25.

25-26 мая с 08:00 до 17:00:

просп. Богдана Хмельницкого: 122, 122Д, 126, 126А, 132, 132А.

Подготовьтесь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня некоторым горожанам отключили воду: адреса.

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