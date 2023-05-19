В Днепре с 23 по 26 мая будут выключать свет на 9 часов: все адреса

С 23 по 26 мая в Днепре будут выключать свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.
Это касается абонентов Центральной энергетической компании.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Так, 23 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:
24 мая с 08:00 до 17:00:
25-26 мая с 08:00 до 17:00:
Подготовьтесь!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре сегодня некоторым горожанам отключили воду: адреса.
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