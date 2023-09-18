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  • В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса

В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса

Сегодня 20:00
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В последние десять дней сентября в Днепре запланировано масштабное отключение газа.

Новости Днепра про В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса

В начале сентября в Днепре уже выключали газ из-за проведения ремонтных работ. Теперь наступила вторая волна запланированных отключений.

Об этом сообщили представители Днепровского филиала Газсети.

19 сентября

  • ул. Каруны, 7, 7/1
  • ул. Энеиды, 3, 4, 6
  • ст. Лоцманская, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15
  • ул. Широкая, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88

20 сентября

  • ул. Широкая, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119
  • пров. Водопроводный, 2, 6
  • ул. Надежды Алексеенко, 2, 4

21 сентября

  • ул. Зеленоградская, 17, 17а, 19, 19а, 21

25 сентября

  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49

26 сентября

  • ул. Квартальная, 7, 7а
  • пр. Б. Хмельницкого, 133Б

Жителей домов, где будут проводить ремонтные работы, просят при необходимости пустить ремонтников в газифицированные помещения.

Газ вернут, какие только завершатся регламентные работы.

Кроме того, потребителям напомнили о том, что нужно оплатить услуги распределения газа до 20 сентября. Это можно сделать по реквизитам:

ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»
код ЕГРПОУ 45087207
п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»

В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета клиентов Днепровского филиала «ГАЗСЕТИ» остаются неизменными. Они десятизначны и начинаются на 0310.

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Новости Днепра про В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адресаРусский

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