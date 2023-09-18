В Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса

В последние десять дней сентября в Днепре запланировано масштабное отключение газа.

В начале сентября в Днепре уже выключали газ из-за проведения ремонтных работ. Теперь наступила вторая волна запланированных отключений.

Об этом сообщили представители Днепровского филиала Газсети.

19 сентября

ул. Каруны, 7, 7/1

ул. Энеиды, 3, 4, 6

ст. Лоцманская, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15

ул. Широкая, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88

20 сентября

ул. Широкая, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119

пров. Водопроводный, 2, 6

ул. Надежды Алексеенко, 2, 4

21 сентября

ул. Зеленоградская, 17, 17а, 19, 19а, 21

25 сентября

ул. Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49

26 сентября

ул. Квартальная, 7, 7а

пр. Б. Хмельницкого, 133Б

Жителей домов, где будут проводить ремонтные работы, просят при необходимости пустить ремонтников в газифицированные помещения.

Газ вернут, какие только завершатся регламентные работы.

Кроме того, потребителям напомнили о том, что нужно оплатить услуги распределения газа до 20 сентября. Это можно сделать по реквизитам:

ДНЕПРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «ГАЗОРОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ УКРАИНЫ»

код ЕГРПОУ 45087207

п/с UA463054820000026037301034216 в АО «Ощадбанк»

В назначении платежа следует обязательно указать ФИО плательщика, лицевой счет и адрес газифицированного домовладения. Личные счета клиентов Днепровского филиала «ГАЗСЕТИ» остаются неизменными. Они десятизначны и начинаются на 0310.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: