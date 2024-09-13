В Днепре с 16 по 19 сентября будут отключать свет из-за ремонтных работ

Некоторым жителям Днепра будут отключать свет.

В Центральной энергетической компании сообщили о проведении плановых работ в Днепре и других городах региона. В связи c этим в течение нескольких дней будут ожидаться отключения света по некоторым адресам.

Так, 16 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:

ул. Вроцлавская: 2;

ул. Инженерная: 7А, 11, 12;

ул. Казакевича: 9;

ул. Квартальная: 36;

ул. Казака Мамая: 4-20 (четные);

ул. Гавриленко: 8А;

просп. Александра Поля: 82Д, 84-92 (четные), 94Б, 96А, 98А, 100, 102Г, 104.

17 сентября с 08:00 до 18:00:

ул. Вроцлавская: 2;

ул. Инженерная: 7Б, 11, 12;

ул. Казакевича: 9;

ул. Квартальная: 36;

ул. Казака Мамая: 12-20 (четные).

ул. Даниила Нечая: 29, 31;

ул. Подмогильного: 7, 9;

ул. Матросская: 28-38 (четные);

ул. Молодежная: 9, 11-18, 20;

пров. Молодежный: 14А;

просп. Богдана Хмельницкого: 50-58 (четные);

тупик Строительный: 11;

просп. Александра Поля: 86.

18 сентября с 08:00 до 18:00:

ул. Аэродром: 1, 2-14, 14Б, 15-17, 32, 211, 268;

ул. Аеропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 147, 160, 160Ж, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 227, 250, 263, 271, 303, 320, 436;

ул. Строителей: 10Н, 10Т, 17, 295, 305,

ул. 152-й Дивизии: 160Д;

ул. Аллы Горской: 80;

ул. Игоря Клюева: 24;

ул. Каунасская: 22;

ул. Национальной Гвардии: 9, 11, 13А, 17;

ул. Рабочая 148.

19 сентября с 08:00 до 18:00

ул. Василия Слипака: 51;

ул. Квартальная: 19-25 (нечетные), 29А, 33, 35, 37, 43, 45, 47;

ул. Победы: 113Б.

просп. Богдана Хмельницкого: 113, 118К, 119, 121, 123, 127.

О работах, запланированных частной энергетической компанией ДТЭК, можно узнать по ссылке.

Напомним, в Днепре 13 сентября графики отключений света не задействованы. Если по некоторым адресам света нет, вероятнее всего, возникла аварийная ситуация.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: