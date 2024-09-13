В Днепре с 16 по 19 сентября будут отключать свет из-за ремонтных работ

В Центральной энергетической компании сообщили о проведении плановых работ в Днепре и других городах региона. В связи c этим в течение нескольких дней будут ожидаться отключения света по некоторым адресам.
Так, 16 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращено электроснабжение домов, расположенных по адресам:
17 сентября с 08:00 до 18:00:
18 сентября с 08:00 до 18:00:
19 сентября с 08:00 до 18:00
О работах, запланированных частной энергетической компанией ДТЭК, можно узнать по ссылке.
Напомним, в Днепре 13 сентября графики отключений света не задействованы. Если по некоторым адресам света нет, вероятнее всего, возникла аварийная ситуация.
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