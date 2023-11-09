Сайт Днепра
Новости В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса
В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса
Готовьтесь!
В Днепре с понедельника по пятницу будут выключать свет. Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Отмечается, что света не будет с 8:00 до 17:00.
Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
Итак,
13 ноября с 8:00 до 17:00 будет прекращено электроснабжение по адресам:
ул. Зимняя: 1-11, 12А, 13-18, 20;
пер. Зимний: 1-6, 8;
ул. Победителей: 8А, 31-39 (нечетные), 40-47, 47А, 48-64, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (четные);
ул. Автозаводская: 1, 51-61 (нечетные), 88А, 90-106 (четные), 112-124 (четные), 128-136 (четные);
ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;
пер. Крамского: 1, 4;
ул. Правды: 1-23, 24А, 25-38, 40, 42, 44-66;
ул. Пржевальского: 2А, 4, 6, 8;
ул. Седова: 1А, 2А, 3-5, 7-15, 16А, 17-20, 22;
пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (четные);
пер. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63А, 65А, 67, 69А, 71А, 73-81 (нечетные), 8 -95 (нечетные), 109;
пер. Изюмский второй: 33;
пер. Криворожский: 4;
проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-21, 22А, 23-32, 33Б, 35А, 36, 37, 39;
просп. Слобожанский: 40.
14 ноября с 8:00 до 17:00:
ул. Дмитрия Кедрина: 57;
ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
ул. Макарова: 1, 2, 3А, 4, 5, 7-9, 11-25 (нечетные);
ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;
пер. Станкостроительный: 4;
пер. Лиственный: 1-18;
пер. Краснополянский: 20;
пер. Пихтовый: 4-16 (четные).
С 09:00 до 17:00:
ул. 152-й Дивизии: 160Д;
ул. Аэродром: 1-14, 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
ул. Аэропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160Б, 160Г, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 36
ул. Строителей: 10Н, 17, 295, 305;
ул. Оздоровительная: 8;
ул. Телевизионная: 15.
15 ноября с 08:00 до 17:00:
ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40А;
пер. Лиственный: 1-18;
пер. Краснополянский: 20;
ул. Автозаводская: 1-43, 45-48, 50, 51А, 52-62, 64-86 (четные), 88Б, 90А, 92-100 (четные), 102А, 104, 106, 112-124 (четные), 1 -136 (четные);
ул. Арбатская: 32М, 34, 36, 37, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
ул. Зимняя: 1-11, 12А, 13-18, 20;
ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;
ул. Криворожская 1, 16, 16А, 20, 22А, 24-50 (четные);
ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
ул. Павла Чубинского: 20А;
ул. Победителей: 1-46, 47А, 48-81, 84Б, 86-110 (четные);
ул. Правды: 1-38, 40, 42, 44-52, 53А, 54-64, 65А, 66;
ул. Пржевальского: 2-8 (четные);
ул. Рабочая: 148, 174, 176, 176А, 178;
ул. Седова: 1А, 2, 3, 4А, 5, 7-15, 16А, 17, 18А, 19, 20, 22;
пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29, 30, 31, 34-42 (четные);
пер. Зимний: 1-6, 8;
пер. Изюмский: 12, 14 31-41 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63А, 65, 67, 69А, 71-77 (нечетные), 79А, 81 85, 87А, 89-95 (нечетные), 109;
пер. Изюмский второй: 33;
пер. Крамского: 1, 4;
пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
пер. Северный: 1-12, 14, 16;
проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33Б, 34-47, 49-67 (нечетные);
просп. Слобожанский: 40;
тупик Криворожский: 1А, 3, 7, 9, 11А, 13, 15, 23-25, 27-39 (нечетные), 41Д.
16 ноября с 08:00 до 17:00:
ул. Победителей: 106, 108;
пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29-31, 34-42 (четные);
проезд Шахматный: 12А, 14, 16-21, 22Б, 23-32, 33Б, 35-37, 39;
ул. Рабочая: 89, 164А, 166А;
ул. Чиркова: 46;
ул. Театральная: 5.
17 ноября с 08:00 до 17:00:
ул. Автозаводская: 51А, 53-61 (нечетные), 88А, 90Д, 92-106 (четные), 112-124 (четные), 128-136 (четные);
ул. Победителей: 8А, 57, 63, 65А, 67-79 (нечетные), 80, 81, 84-104 (четные), 110.
Зарядите на всякий случай повербанки!
Читайте также:
Українська Русский Александра Лучка
Автор:
Новости Днепра
Сегодня 17:23
Завтра, 10 ноября, в Кривом Роге стартует отопительный сезон.
Новости Днепра
Сегодня 13:56
Важная информация!
Новости Днепра
Сегодня 10:57
Поздравляем Татьяну Григорьевну и желаем ей здоровья и мира!
Новости Днепра
Сегодня 10:07
Важная информация!
Жители Днепра пошли за грибами, а вернулись с артефактами.
Чтобы получать пенсию и уйти на заслуженный отдых в 60 лет жителю Днепра в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет трудового стажа. Тем, у кого страхового стажа насчитывается от 20 до 30 лет нужно проработать до 63 лет,…
Завтра, 10 ноября, в Кривом Роге стартует отопительный сезон.
Скоро субсидию можно будет оформить через Дію.
На 74 году жизни скончалась бывшая заведующая одним из отделов исторического музея в Днепре.
Каждый день врачи делают все, чтобы спасти наших защитников.
На блокпосте в пригороде Днепра разгорелся конфликт с инспекторами патрульной полиции и военным, у которого заподозрили наркотическое опьянение.
В Днепре на месте старинных фонтанов обустраиваются новые скверы, устанавливают памятники или просто обустраивают проезжую часть. Раньше на центральном проспекте города было много фонтанов, но со временем они исчезли.
В Днепре заметили водителя, занявшего сразу три места на парковке.
-10%
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Акция
Консультация врача и УЗИ обследование
15%
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Акция!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!