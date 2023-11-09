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  • В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса

В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса

Сегодня 16:58
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Готовьтесь!

Новости Днепра про В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса

В Днепре с понедельника по пятницу будут выключать свет. Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Отмечается, что света не будет с 8:00 до 17:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Итак, 13 ноября с 8:00 до 17:00 будет прекращено электроснабжение по адресам:

  • ул. Зимняя: 1-11, 12А, 13-18, 20;
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • ул. Победителей: 8А, 31-39 (нечетные), 40-47, 47А, 48-64, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84-110 (четные);
  • ул. Автозаводская: 1, 51-61 (нечетные), 88А, 90-106 (четные), 112-124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;
  • пер. Крамского: 1, 4;
  • ул. Правды: 1-23, 24А, 25-38, 40, 42, 44-66;
  • ул. Пржевальского: 2А, 4, 6, 8;
  • ул. Седова: 1А, 2А, 3-5, 7-15, 16А, 17-20, 22;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27-31, 34-42 (четные);
  • пер. Изюмский: 12, 14, 31-41 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63А, 65А, 67, 69А, 71А, 73-81 (нечетные), 8 -95 (нечетные), 109;
  • пер. Изюмский второй: 33;
  • пер. Криворожский: 4;
  • проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-21, 22А, 23-32, 33Б, 35А, 36, 37, 39;
  • просп. Слобожанский: 40.

14 ноября с 8:00 до 17:00:

  • ул. Дмитрия Кедрина: 57;
  • ул. Криворожская: 2-8 (четные), 20;
  • ул. Макарова: 1, 2, 3А, 4, 5, 7-9, 11-25 (нечетные);
  • ул. Холодноярская: 1-22, 24, 26, 28;
  • пер. Станкостроительный: 4;
  • пер. Лиственный: 1-18;
  • пер. Краснополянский: 20;
  • пер. Пихтовый: 4-16 (четные).

С 09:00 до 17:00:

  • ул. 152-й Дивизии: 160Д;
  • ул. Аэродром: 1-14, 14Б, 15-17, 32, 147, 211, 227, 268, 271, 303;
  • ул. Аэропорт: 33, 37, 39, 70, 79, 113, 114, 145, 160Б, 160Г, 169, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 36
  • ул. Строителей: 10Н, 17, 295, 305;
  • ул. Оздоровительная: 8;
  • ул. Телевизионная: 15.

15 ноября с 08:00 до 17:00:

  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40А;
  • пер. Лиственный: 1-18;
  • пер. Краснополянский: 20;
  • ул. Автозаводская: 1-43, 45-48, 50, 51А, 52-62, 64-86 (четные), 88Б, 90А, 92-100 (четные), 102А, 104, 106, 112-124 (четные), 1 -136 (четные);
  • ул. Арбатская: 32М, 34, 36, 37, 38А, 39-49, 51, 53, 55;
  • ул. Зимняя: 1-11, 12А, 13-18, 20;
  • ул. Кленовая: 1, 3, 5, 52;
  • ул. Крамского: 1, 3, 5-42, 43А, 44-47, 51Б;
  • ул. Криворожская 1, 16, 16А, 20, 22А, 24-50 (четные);
  • ул. Надбалковская: 4-24 (четные), 30, 38, 40;
  • ул. Павла Чубинского: 20А;
  • ул. Победителей: 1-46, 47А, 48-81, 84Б, 86-110 (четные);
  • ул. Правды: 1-38, 40, 42, 44-52, 53А, 54-64, 65А, 66;
  • ул. Пржевальского: 2-8 (четные);
  • ул. Рабочая: 148, 174, 176, 176А, 178;
  • ул. Седова: 1А, 2, 3, 4А, 5, 7-15, 16А, 17, 18А, 19, 20, 22;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29, 30, 31, 34-42 (четные);
  • пер. Зимний: 1-6, 8;
  • пер. Изюмский: 12, 14 31-41 (нечетные), 43А, 45, 46А, 47, 51, 55-61 (нечетные), 63А, 65, 67, 69А, 71-77 (нечетные), 79А, 81 85, 87А, 89-95 (нечетные), 109;
  • пер. Изюмский второй: 33;
  • пер. Крамского: 1, 4;
  • пер. Криворожский: 4-7, 9, 11, 13;
  • пер. Северный: 1-12, 14, 16;
  • проезд Тупиковый: 3-15 (нечетные);
  • проезд Шахматный: 2-9, 11, 12, 14, 16-32, 33Б, 34-47, 49-67 (нечетные);
  • просп. Слобожанский: 40;
  • тупик Криворожский: 1А, 3, 7, 9, 11А, 13, 15, 23-25, 27-39 (нечетные), 41Д.

16 ноября с 08:00 до 17:00:

  • ул. Победителей: 106, 108;
  • пер. Общественный: 1-5, 7, 9-13, 15-17, 18А, 19-21, 23, 27, 28А, 29-31, 34-42 (четные);
  • проезд Шахматный: 12А, 14, 16-21, 22Б, 23-32, 33Б, 35-37, 39;
  • ул. Рабочая: 89, 164А, 166А;
  • ул. Чиркова: 46;
  • ул. Театральная: 5.

17 ноября с 08:00 до 17:00:

  • ул. Автозаводская: 51А, 53-61 (нечетные), 88А, 90Д, 92-106 (четные), 112-124 (четные), 128-136 (четные);
  • ул. Победителей: 8А, 57, 63, 65А, 67-79 (нечетные), 80, 81, 84-104 (четные), 110.

Зарядите на всякий случай повербанки!

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Новости Днепра про В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адресаРусский

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