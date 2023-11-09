В Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса

Итак, 13 ноября с 8:00 до 17:00 будет прекращено электроснабжение по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Отмечается, что света не будет с 8:00 до 17:00.

В Днепре с понедельника по пятницу будут выключать свет. Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Поздравляем Татьяну Григорьевну и желаем ей здоровья и мира!

Как жители Днепра могут купить страховой стаж для будущей пенсии: сколько стоит месяц Чтобы получать пенсию и уйти на заслуженный отдых в 60 лет жителю Днепра в 2023 году нужно иметь не менее 30 лет трудового стажа. Тем, у кого страхового стажа насчитывается от 20 до 30 лет нужно проработать до 63 лет,… 4 просмотров

Отдала 45 лет жизни работе: в Днепре умерла одна из эксзаведующих историческим музеем На 74 году жизни скончалась бывшая заведующая одним из отделов исторического музея в Днепре. 5 просмотров

В Днепре разгорелся скандал между полицейскими и военным: в патрульной полиции прокомментировали На блокпосте в пригороде Днепра разгорелся конфликт с инспекторами патрульной полиции и военным, у которого заподозрили наркотическое опьянение. 1 просмотров