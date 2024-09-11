В Днепре с 12 сентября временно перенесут конечную остановку популярного автобуса

В связи с проведением ремонтных работ на сети ливневой канализации на улице Старочумацкой остановка автобуса №62 будет перенесена на улицу Янтарная.
Об этом сообщили в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Изменения вступят в силу 12 сентября и будут действовать до окончания ремонта. Об этом будет сообщено заранее.
Кроме того, сегодня мы сообщали, что в Днепре 12 сентября отключат свет на десятках улиц, а также завтра с утра и до конца суток некоторым горожанам отключат воду.
Читайте также:
Автор:
Из-за вражеской атаки в Каменском районе пострадали четыре человека.
В Новомосковском районе пропал 14-летний Евгений Лосев.
В Днепре установили личность мужчины, который поджег автомобиль военнослужащего, и…
Проспект Леси Украинки в Днепре- одна из самых оживленных транспортных…
В Днепре графики отключений не будут действовать, но света не будет больше чем на 40 улицах.
Из-за вражеской атаки в Каменском районе пострадали четыре человека.
В Новомосковском районе пропал 14-летний Евгений Лосев.
В Днепре установили личность мужчины, который поджег автомобиль военнослужащего, и задержали его.
Проспект Леси Украинки в Днепре- одна из самых оживленных транспортных артерий города. Передвигаться на проспекте можно не только на автотранспорте, но и на троллейбусе и трамвае. Улица появилась в городе в 1850-х годах.
В Новомосковском районе спасли мужчину, пытавшегося повеситься.
На Днепропетровщине снова зарегистрировали случаи смертей в результате коронавируса.
В Днепре прохожая совершила акт вандализма над клумбой.
Выяснилось, в каком состоянии пострадавшие в результате обстрела по Каменскому.
Парк Шевченко в Днепре один из старейших парков города. Задумывался как Английский сад при Потемкинском дворце, но уже с начала прошлого века превратился в парк для горожан. С того времени парк несколько раз изменялся и реконструировался. Каждый такой «ремонт» привносил…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!