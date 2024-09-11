В Днепре с 12 сентября временно перенесут конечную остановку популярного автобуса

В Днепре перенесут остановку автобуса №62.

В связи с проведением ремонтных работ на сети ливневой канализации на улице Старочумацкой остановка автобуса №62 будет перенесена на улицу Янтарная.

Об этом сообщили в Департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Изменения вступят в силу 12 сентября и будут действовать до окончания ремонта. Об этом будет сообщено заранее.

Кроме того, сегодня мы сообщали, что в Днепре 12 сентября отключат свет на десятках улиц, а также завтра с утра и до конца суток некоторым горожанам отключат воду.

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