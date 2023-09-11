В Днепре с 12 по 14 сентября будут отключать газ: все адреса

Напомним, ранее мы писали о важном обращении представителей Газсети к днепрянам. Кроме того, рассказывали, когда жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать. А также нужно ли передавать показатели счетчика, если газом не пользуетесь.

В Днепре много старинных зданий, которые не дожили до наших…

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