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В Днепре с 12 по 14 сентября будут отключать газ: все адреса

Сегодня 18:40
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В Днепре запланировано очередное отключение газа.

Новости Днепра про В Днепре с 12 по 14 сентября будут отключать газ: все адреса

Как сообщили в днепровском филиале Газсети, в ближайшие дни запланировали новое отключение газа.

Большинство адресов находятся в частном секторе. Газ будет вернут после конца ремонтных работ.

12 сентября

улица Староказацкая, 78в.

13 сентября

улица В. Слипака, 30, 32;
проспект Б. Хмельницкого, 63, 65, 67.

14 сентября

улица Гиляровского, 111, 115, 117, 133, 135, 124, 150, 162, 168, 157;
улица Попудренко, 114, 116, 130, 132, 136, 140.

Сразу публикуем следующую волну отключений, которая начнется на следующей неделе.

19 сентября

улица Лоцманская, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15;
улица Широкая, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 78, 80, 82, 84, 86, 86а, 88.

20 сентября

улица Широкая, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117, 119;
переулок Водопроводный, 2, 6.

25 сентября

улица Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49.

Обратите внимание! При проведении ремонтных работ необходимо обеспечить доступ газовщиков.

Напомним, ранее мы писали о важном обращении представителей Газсети к днепрянам. Кроме того, рассказывали, когда жителям Днепра заменят счетчики газа: кому именно и что нужно знать. А также нужно ли передавать показатели счетчика, если газом не пользуетесь.

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Новости Днепра про В Днепре с 12 по 14 сентября будут отключать газ: все адресаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре с 12 по 14 сентября будут отключать газ: все адресаРусский

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