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В Днепре с 11 по 30 июля ожидается масштабное отключение газа: все адреса

Сегодня 20:04
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В Днепре запланировано отключение газа.

Новости Днепра про В Днепре с 11 по 30 июля ожидается масштабное отключение газа: все адреса

В июле в Днепре и Днепровском районе анонсировали ремонтные работы на газопроводе. Это приведет к временному прекращению газоснабжения для некоторых жилых домов.

В Днепровской Газсети обнародовали список адресов, где будут выключать газ.

11 июля

пр. Лесі Українки, 10, 12, 14
вул. Володимира Винниченка, 5б

16 июля

вул. Робоча, 24а, під’їзд № 1-14

17 июля

пр. Променистий, 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3б, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13
вул. Попудренко, 1
вул. Моторна, 46

18 июля

вул. Електрична, 30а

22 июля

вул. Івана Франка, 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41, 42, 46а, 52, 54, 55, 65, 69

23 июля

вул. Нова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
вул. Східна, 55, 57, 59, 60, 65, 74, 92

25 июля

вул. Орловська, 27
смт Обухівка

30 июля по 19 августа

с/т «Придніпровець»
вул. Придніпровська
с/т «Темп»
вул. Темповська
с/т «Геотехнік»
с/т «Будівельник»
вул. Причальна
вул. Дніпрова
вул. Харківська
вул. Дружби
вул. Білякова
вул. Будівельників
вул. Українська
вул. Національна
вул. Прибережна
вул. Солідарності
пров. Набережний

Газ вернут, как только завершатся работы. Чтобы это сделать, владельцам газифицированных помещений необходимо предоставить доступ работникам газовой компании. Это связано с требованиями пункта 7.17 правил сохранности систем газоснабжения. Согласно этому пункту, перед подключением к действующим газопроводам, а также после ремонта все должны пройти внешний осмотр и опрессовку воздухом.

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