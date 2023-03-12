В Днепре с 11 марта запустили новые автобусные маршруты: график движения

Вчера, 11 марта, заработали новые коммунальные автобусные маршруты № 7К и № 48К. В департаменте транспорта уточнили, что они будут курсировать в отдаленные районы Днепра.
Автобус № 7К будет перевозить пассажиров от ул. Андрея Сахарова до железнодорожного вокзала. Он усилит существующий популярный маршрут.
Автобус №48К будет курсировать от городской больницы №20 до площади Старомостовой. По этому маршруту до этого не было общественного транспорта, а курсировал только один пригородный маршрут.
Расписание движения
С понедельника по пятницу на каждом из маршрутов будет ездить по 2 автобуса, а по выходным – по 1. Приблизительный интервал движения – 1 час.
48К
Путь следования: ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №20 – ул. Широкая – ул. Передовая – ул. Симиренковская – ул. Яхненковская (ул. Отечественная – ул. Солончакова) – ул. Каруны – Амурский мост – ПЛОЩАДЬ СТАРОМОСТОВАЯ
7К
Путь следования: УЛИЦА АНДРИЯ САХАРОВА – ул. Романовского – ул. Гаево – ул. Красногорская – Самарский мост – ул. Маршала Малиновского – просп. Мануйловский – Амурский мост – пл. Старомостова – Площадь вокзальная
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