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В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса

Сегодня 21:21
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Ищите свой адрес и готовьтесь.

Новости Днепра про В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса

В Днепре на этой неделе запланировано отключение газа. Причина – плановые ремонтные работы. По информации от Днепровского филиала «Газсети», не будет газа с 10 по 15 августа по следующим адресам:

  • 10 августа 2023 года – ул. Пастера, 10, 12
  • 11 августа 2023 года – ул. Чечеловская, 51
  • 15 августа 2023 ул. Научная, 54а

Также планируется отключение газа 29 августа у потребителей, живущих на улице Гаванской, 11 и 17.

Заметим, что газ в дома обещают дать сразу после окончания работ. Обратите внимание! Жители домов, где запланировали ремонтные работы, должны обеспечить доступ к газифицированным помещениям.

Готовьтесь заранее, если в вашем доме выключат газ.

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