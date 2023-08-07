В Днепре с 10 по 15 августа будут отключать газ: все адреса

В Днепре на этой неделе запланировано отключение газа. Причина – плановые ремонтные работы. По информации от Днепровского филиала «Газсети», не будет газа с 10 по 15 августа по следующим адресам:
Также планируется отключение газа 29 августа у потребителей, живущих на улице Гаванской, 11 и 17.
Заметим, что газ в дома обещают дать сразу после окончания работ. Обратите внимание! Жители домов, где запланировали ремонтные работы, должны обеспечить доступ к газифицированным помещениям.
Готовьтесь заранее, если в вашем доме выключат газ.
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