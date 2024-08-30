В Днепре с 1 сентября некоторые троллейбусы кардинально изменят схему движения

1 сентября будут действовать изменения в работе общественного транспорта, сообщили в Департаменте транспорта.
– троллейбусы №1, №6, №10, «Б» будут следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную;
– троллейбусы №16, №21 будут курсировать в Университет науки и технологий;
– конечная остановка автобусов №109К и №127 временно будет на просп. Дмитрия Яворницкого в районе Исторического музея;
— автобус №87Б будет следовать через просп. Дмитрия Яворницкого, без заезда на пл. Соборную.
Изменения, связанные с проведением ремонта проезжей части на пл. Соборный.
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