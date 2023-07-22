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В Днепре рядом с местом ДТП, где погибла пенсионерка, находят жуткие вещи

Сегодня 10:52
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На проспекте Богдана Хмельницкого после смертельного ДТП находят жуткие вещи

Новости Днепра про В Днепре рядом с местом ДТП, где погибла пенсионерка, находят жуткие вещи

Вчера, 21 июля, на проспекте Богдана Хмельницкого произошло жуткое ДТП. Мотоциклист на скорости сбил пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет. По словам свидетелей, женщина почти дошла до трамвайных путей, но в последний момент ее снес водитель двухколесного.

От полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста с травмами забрали в больницу.

Рядом с местом ДТП днепряне находят жуткие вещи.

18+ Страшная находка после жуткого ДТП на пр. Богдана Хмельницкого, — публикуют фото в телеграмм-канале ХДнепр.

На тротуаре неподалеку от места ДТП днепряне обнаружили часть зубного протеза, предположительно принадлежавшего погибшей.

Мы же хотим напомнить о соблюдении ПДД. Иногда лучше подождать зеленого сигнала светофора и опоздать на встречу, но остаться в живых.

Приносим искренние соболезнования родным погибшей!

Осторожно! Далее чувствительный контент.

Новости Днепра про В Днепре рядом с местом ДТП, где погибла пенсионерка, находят жуткие вещи

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