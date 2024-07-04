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В Днепре ряд улиц снова испытывает проблемы с водоснабжением: адреса

Сегодня 09:52
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В городе снова возникли проблемы с водой.

Новости Днепра про В Днепре ряд улиц снова испытывает проблемы с водоснабжением: адреса

КП «Днепропроводоканал» сообщает, что снижение давления воды связано с отключением электроснабжения.

По состоянию на 09:50 из-за отключения света снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:

  • ул. Михаила Михновского, 2 – 31;
  • переулок Фестивальный, 1 – 31;
  • проспект Мира, 1 – 95;
  • ул. Березинская, 22 – 61;
  • ул. Юрия Магалевского, 1 – 15;
  • переулок Свободный,2 –1 2;
  • ул. Ю.Липы, 1 – 23;
  • ул. Донецкое шоссе, 97 – 137.
  • ул. Фабрично-заводская, 20;
  • ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7;
  • проспект Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А, 34, 36, 38
  • ул. Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;
  • ул. Фабрично-заводская, 3, 3-А, 18.
  • ул. Паникахи, 54, 55, 56, 57.
  • ул. Запорожское шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80;
  • ул. Комбрига Петрова, 29, 33;
  • ж/м Тополь-3 дом. 31-Б.
  • ул. Паникахи, 117, 119, 121;
  • Запорожское шоссе, 82, 119, 121.
  • ул. Калиновая, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А;
  • ул. Галины Мазепы, 67, 69, 71, 71-А, 73, 74, 74-А, 75, 84, 86, 88, 90;
  • ул. Примерная, 1, 1/1, 1/2, 3, 4.
  • ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160;
  • улица Надежды Алексеенко, 100, 104, 104-А, 106.
  • ул. Станокстроителей, 3.
  • ул. Братьев Воробьев, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;
  • ул. Профессора Герасюты, 1.
  • ул. Национальной Гвардии, 17, 19.

Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, сегодня из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света. Также в городе 4 июля действуют графики отключения света.

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