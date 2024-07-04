В Днепре ряд улиц снова испытывает проблемы с водоснабжением: адреса

В городе снова возникли проблемы с водой.

КП «Днепропроводоканал» сообщает, что снижение давления воды связано с отключением электроснабжения.

По состоянию на 09:50 из-за отключения света снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:

ул. Михаила Михновского, 2 – 31;

переулок Фестивальный, 1 – 31;

проспект Мира, 1 – 95;

ул. Березинская, 22 – 61;

ул. Юрия Магалевского, 1 – 15;

переулок Свободный,2 –1 2;

ул. Ю.Липы, 1 – 23;

ул. Донецкое шоссе, 97 – 137.

ул. Фабрично-заводская, 20;

ул. Новокрымская, 1, 3, 4, 4-А, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницкого, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А, 34, 36, 38

ул. Строителей, 12, 14, 14-А, 14-Б;

ул. Фабрично-заводская, 3, 3-А, 18.

ул. Паникахи, 54, 55, 56, 57.

ул. Запорожское шоссе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80;

ул. Комбрига Петрова, 29, 33;

ж/м Тополь-3 дом. 31-Б.

ул. Паникахи, 117, 119, 121;

Запорожское шоссе, 82, 119, 121.

ул. Калиновая, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А;

ул. Галины Мазепы, 67, 69, 71, 71-А, 73, 74, 74-А, 75, 84, 86, 88, 90;

ул. Примерная, 1, 1/1, 1/2, 3, 4.

ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160;

улица Надежды Алексеенко, 100, 104, 104-А, 106.

ул. Станокстроителей, 3.

ул. Братьев Воробьев, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

ул. Профессора Герасюты, 1.

ул. Национальной Гвардии, 17, 19.

Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, сегодня из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света. Также в городе 4 июля действуют графики отключения света.

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