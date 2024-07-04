В Днепре ряд улиц снова испытывает проблемы с водоснабжением: адреса

КП «Днепропроводоканал» сообщает, что снижение давления воды связано с отключением электроснабжения.
По состоянию на 09:50 из-за отключения света снижено давление подачи воды на верхних этажах домов по адресам:
Нормативное давление будет восстановлено в ближайшее время.
Напомним, сегодня из-за проведения плановых работ ряд улиц останется без света. Также в городе 4 июля действуют графики отключения света.
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