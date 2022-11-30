В Днепре россиянин судился с миграционниками, чтобы не возвращаться в РФ

Об этом говорится в решении Самарского суда Днепра, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.
Мужчина жил на территории Украины с 1992 года, однако так и не получил гражданство. Почти двадцать лет он был женат на украинке, потом расстался с ней и женился на другой женщине.
Однако его временный вид на жительство закончился в августе 2022 года. Когда мужчина пришел обновлять документ, то миграционщики отказали ему, аргументируя свое решение тем, что сейчас прекращен прием заявлений от граждан РФ в связи с вооруженной агрессией со стороны их родины.
После этого миграционники приняли решение о принудительной депортации россиянина в РФ. Мужчина был недоволен таким решением и обратился в суд.
Судьи рассмотрели обращение мужчины, и изучив все доказательства, приняли решение в пользу россиянина.
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