В Днепре россиянин судился с миграционниками, чтобы не возвращаться в РФ

В Днепре гражданин РФ пошел в суд, чтобы оспорить решение миграционной службы и не возвращаться на Родину.

Об этом говорится в решении Самарского суда Днепра, опубликованном на сайте Единого реестра судебных решений.

Мужчина жил на территории Украины с 1992 года, однако так и не получил гражданство. Почти двадцать лет он был женат на украинке, потом расстался с ней и женился на другой женщине.

Однако его временный вид на жительство закончился в августе 2022 года. Когда мужчина пришел обновлять документ, то миграционщики отказали ему, аргументируя свое решение тем, что сейчас прекращен прием заявлений от граждан РФ в связи с вооруженной агрессией со стороны их родины.

После этого миграционники приняли решение о принудительной депортации россиянина в РФ. Мужчина был недоволен таким решением и обратился в суд.

Судьи рассмотрели обращение мужчины, и изучив все доказательства, приняли решение в пользу россиянина.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: