В Днепре российские ракеты повредили важный спортивный объект (ФОТО)

Сегодня россияне массированно атаковали Украину ракетами.

Оккупанты выпустили три десятка ракет. Половину из них наши защитники уничтожили, но, к сожалению, есть и попадания в разных городах.

В Днепре вражеские ракеты ударили по промышленному предприятию. Там произошел масштабный пожар – огонь охватил 800 кв. м. Спасатели уже потушили возгорание.

К сожалению, пострадали двое горожан.

Кроме того, российские ракеты повредили важнейший спортивный объект для Днепра, где принимали всеукраинские соревнования и занимались дети. Там вылетели окна, повреждены фасад и внутренняя стена.

Фото опубликовал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Снова страдает гражданская инфраструктура. Болотные уничтожают все, что так усердно создавали украинцы, – написал он.

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