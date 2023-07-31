В Днепре родители должны определиться с формой обучения своих детей: в ГумДепе назвали дату

Родители могут самостоятельно выбрать, как именно будет учиться их ребенок. Есть три формата: полностью дистанционный, индивидуальный или смешанный.

Выбрав формат обучения, родители должны написать заявление в школу. Как сообщили в ГумДепе, родители должны определиться с формой обучения для своего ребенка и подать заявление в школу с 15 по 20 августа.

Заявление подается (его сканированная копия или фотокопия) в учебное заведение одним из родителей или другим законным представителем соискателя образования очно, факсом, электронной почтой, другими средствами связи или любым другим способом (по выбору заявителя).

Образец заявления можно найти ТУТ.

Что означает смешанная форма обучения?

Во время смешанной формы обучения часть предметов преподается очно, а остальные – дистанционно. Те предметы, которые будут вынесены на дистанционное обучение, будут преподаваться в синхронном режиме по расписанию, разработанному в каждом заведении.

Как будет проходить обучение

Дети будут учиться в несколько смен. Это необходимо для того, чтобы всем хватило места в укрытии. Некоторым придется перейти в другую школу.

ТУТ мы публиковали ориентировочный перечень школ, учащиеся которых будут вынуждены переместиться.

1 смена – для 1-4 классов. Будут начинаться занятия в 8.00, продолжительность урока – 40 минут (для 1 класса – 35 минут), перерыв между уроками – 15 минут, завершение уроков в 11:25.

2 смена – для 5-11 классов. Начало занятий – в 12.00, продолжительность – 45 минут, перерыв между уроками – 10 минут, завершение уроков – 16.25.