В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)

Очевидцами необычного флешмоба стали жители Днепра. Ретро-трамвайчик, курсирующий от центра к вокзалу, на одной из остановок «запел».
Днепровский ретро-трамвай теперь дает концерты, – пишут очевидцы.
На видео, которое распространили в соцсетях, видно, что внутри вагона собрались саксофонисты, трубачи, барабанщики и другие музыканты, устроившие музыкальную минутку посреди Днепра.
Прохожие с интересом наблюдали за необычным перфомансом в трамвае.
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