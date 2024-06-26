В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)

Днепровский ретро-трамвай "запел".

Очевидцами необычного флешмоба стали жители Днепра. Ретро-трамвайчик, курсирующий от центра к вокзалу, на одной из остановок «запел».

Днепровский ретро-трамвай теперь дает концерты, – пишут очевидцы.

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, что внутри вагона собрались саксофонисты, трубачи, барабанщики и другие музыканты, устроившие музыкальную минутку посреди Днепра.

Прохожие с интересом наблюдали за необычным перфомансом в трамвае.

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