Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)

Сегодня 12:10
просмотров

Днепровский ретро-трамвай "запел".

Новости Днепра про В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)

Очевидцами необычного флешмоба стали жители Днепра. Ретро-трамвайчик, курсирующий от центра к вокзалу, на одной из остановок «запел».

Днепровский ретро-трамвай теперь дает концерты, – пишут очевидцы.

На видео, которое распространили в соцсетях, видно, что внутри вагона собрались саксофонисты, трубачи, барабанщики и другие музыканты, устроившие музыкальную минутку посреди Днепра.

Прохожие с интересом наблюдали за необычным перфомансом в трамвае.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про В Днепре ретро-трамвай теперь дает концерты (ВИДЕО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 12:33
    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины

    Во время обмена пленными 25 июня вернули 18 защитников из…

    На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов обесточена подстанция
    Новости Днепра
    Сегодня 11:56
    На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов обесточена подстанция

    В Днепропетровской области была обесточена подстанция.

    В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 11:28
    В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса

    В Днепре в июле многим будут выключать газ.

    В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 08:29
    В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

    На улицах Днепра снова возникли проблемы с водоснабжением.

    Последние новости

    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины
    Из российского плена вернули 18 военных из Днепропетровщины

    Во время обмена пленными 25 июня вернули 18 защитников из Днепропетровской области.

    Сегодня 12:33
    1
    просмотров
    В Кривом Роге в результате ДТП такси опрокинуло на обочину: пострадала семья
    В Кривом Роге в результате ДТП такси опрокинуло на обочину: пострадала семья

    В Кривом Роге произошла авария.

    Сегодня 12:22
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов обесточена подстанция
    На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов обесточена подстанция

    В Днепропетровской области была обесточена подстанция.

    Сегодня 11:56
    1
    просмотров
    В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса
    В Днепре в июле запланировано масштабное отключение газа: все адреса

    В Днепре в июле многим будут выключать газ.

    Сегодня 11:28
    2
    просмотров
    Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь
    Из плена вернулся нацгвардеец из Кривого Рога, защищавший Мариуполь

    Домой из плена России возвращается криворожец Виталий Сенченко - защитник "Азовстали".

    Сегодня 10:33
    1
    просмотров
    Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа
    Александр Усик отказался от звания чемпиона в пользу боя Джошуа – Дюбуа

    Украинский боксер и абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик отказался от пояса IBF в пользу боя между бывшими противниками, которые в прошлом проиграли ему бой.

    Сегодня 09:32
    1
    просмотров
    В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса
    В Днепре из-за отсутствия света снизилось давление подачи воды на ряде улиц: адреса

    На улицах Днепра снова возникли проблемы с водоснабжением.

    Сегодня 08:29
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп
    На Днепропетровщине во время ликвидации пожара пожарные обнаружили труп

    Ночью в селе Лобойковка произошел пожар.

    Сегодня 07:49
    2
    просмотров
    В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)
    В небе над Кривым Рогом зафиксировали редкое оптическое явление (ФОТО)

    Вчера, 25 июня, вечером в Кривом Роге увидели огненную радугу.

    Сегодня 07:24
    3
    просмотров
    В Днепре 26 июня на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса
    В Днепре 26 июня на нескольких улицах света не будет с утра до вечера: адреса

    Некоторым абонентам ЦЭК приостановят подачу электроэнергии почти на весь день.

    Сегодня 06:43
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх