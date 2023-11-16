В Днепре решают судьбу загадочных фигур-символов микрорайона Северный

В Днепре решают судьбу фигурок-символов района.

Речь идет о фигурках зверей на жилом массиве Северный. Олень и лошадка расположены на улицах Буковинской и Илларионовской. Несмотря на то, что они здесь еще с советских времен, никто точно не знает, почему и как они появились. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Кисилевский в Facebook.

Дмитрий предлагает обновить эти фигурки, которые стали народным символом района.

В комментариях к одному из постов прочитал инициативу привести в порядок загадочные фигурки зверей на Северном, которые здесь расположены еще с советских времен. Планируем приобщиться к этому. Если у кого есть предложения по цвету или другим деталям – пишите в комментарии. Реализацию задумки осуществит известный житель Левого берега, муралист Valentin Filonenko, — написал Дмитрий.

Как рассказала Виктория, фигурки стали местными ориентирами. Если нужно где-нибудь встретиться, то именно о них упоминают местные.

Эти фигурки – это наша история, история Северного. Они даже являются ориентирами, когда говоришь у оленя и т.д. Они очень прикольные и милые. Кому не нравится, можете там не ходить, – пишет женщина.

Несмотря на то, что фигурки выглядят заброшенными, их любят дети и мамы, которые гуляют с малышами и фотографируються тут. Как выяснилось, скульптуры здесь появились на 100-летие Приднепровской железной дороги.

Почему всегда хочется уничтожить? Это история нашего Северного – поселка железнодорожников. Эти фигурки, а также парк по ул. Семафорный и магазин «Юбилейный» (ныне Траш) приурочили к 100-летию Приднепровской железной дороги. Фигурки животных были покрыты цветочным ковром (цветы портулак), было очень хорошо. А теперь, не без нашего участия, все пришло в упадок. Как говорится: «ломать не строить», — рассказала Татьяна.

В комментариях мнения людей кардинально разделились. Кто-то считает, что эти фигурки нужно снести и не тратить на них ресурсы, а кто-то стоит дать им вторую жизнь.

Откровенно говоря, жалкое зрелище! Лучшее решение – уничтожить. Высаженные деревья украсят район гораздо лучше, — пишет Светлана.

Если известный муралист возьмет в руки болгарку, это будет лучшее решение. В случае если нет болгарки я предоставлю, чтобы не было на это тендера, — пишет Елена.

В то же время много и тех, кто хочет сохранить фигуры, но тематически их украсить. К примеру, сделать петриковскую роспись или оформить в стиле Марии Приймаченко, тем более художница творила в похожем жанре.

Сделать петриковскую роспись на выстоявших скульптурах, а вокруг высадить желто голубые цветы, возможно рядом цветники из лозы в украинском народном стиле. Мне кажется, такие маленькие «островки» создавали бы приятное настроение у людей, а это очень важно в такое сложное время, — пишет Анна.

В комментариях даже нашлись люди, которые готовы помочь с украшением фигур.

Однако, что будет дальше, узнаем позже. В настоящее время местные жители не пришли к согласию относительно дальнейшей судьбы загадочных фигур.

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