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В Днепре реорганизуют 4 ПТУ: какие именно

Сегодня 12:04
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В Днепре приступили к реорганизации четырех государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования.

Новости Днепра про В Днепре реорганизуют 4 ПТУ: какие именно

Об этом сообщили в ГумДепе.

Это касается таких заведений:

  • Государственное учреждение профессионального (профессионально-технического) образования «Высшее профессиональное училище № 55 г. Днепр»
  • Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Днепровский профессиональный железнодорожный лицей»
  • Профессионально-техническое училище №2 г. Днепр
  • Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Днепровское высшее профессиональное училище строительства».

Все четыре передали в собственность Днепровской территориальной громаде.

Соответствующее решение было принято 19 июля 2023 на 39 очередной сессии Днепровского городского совета. Таким образом, власть выполнила Распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.10.2022 № 974-р «О передаче целостных имущественных комплексов государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в собственность Днепровского городского территориального общества»!

Отметим, что с 2016 года расходы на подготовку рабочих кадров для 12 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, которые расположены на территории нашего города, осуществляются из бюджета Днепровской городской территориальной громады.

Цель реорганизации – подготовка специалистов, которые требуются на рынке труда в Днепре.

С нетерпением ждем, как эти изменения укрепят сферу профессионально-технического образования и повлияют на будущие поколения нашего города. Светлое будущее профессионального развития близится вместе с этими энергичными шагами! – прокомментировали это решение в ГумДепе.

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