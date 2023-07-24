В Днепре реорганизуют 4 ПТУ: какие именно

Об этом сообщили в ГумДепе.
Это касается таких заведений:
Все четыре передали в собственность Днепровской территориальной громаде.
Соответствующее решение было принято 19 июля 2023 на 39 очередной сессии Днепровского городского совета. Таким образом, власть выполнила Распоряжение Кабинета Министров Украины от 28.10.2022 № 974-р «О передаче целостных имущественных комплексов государственных учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в собственность Днепровского городского территориального общества»!
Отметим, что с 2016 года расходы на подготовку рабочих кадров для 12 учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, которые расположены на территории нашего города, осуществляются из бюджета Днепровской городской территориальной громады.
Цель реорганизации – подготовка специалистов, которые требуются на рынке труда в Днепре.
С нетерпением ждем, как эти изменения укрепят сферу профессионально-технического образования и повлияют на будущие поколения нашего города. Светлое будущее профессионального развития близится вместе с этими энергичными шагами! – прокомментировали это решение в ГумДепе.
Читайте также:
Автор:
В Днепре в помощи нуждается кошка Глория.
Важная информация!
Будьте внимательны за рулем!
Вчера, 23 июля, на улице Праздничной в Зеленодольске случился пожар…
В Кривом Роге на Днепропетровщине судили насильника.
В Днепре в помощи нуждается кошка Глория.
Запасы лучше сделать!
Гриб-весёлку нашли в нашей области, но точную локацию не указали.
Четвертый раз за год в соседней с Днепропетровской областью фиксировали землетрясение.
Важная информация!
Будьте внимательны за рулем!
Вчера, 23 июля, на улице Праздничной в Зеленодольске случился пожар в 4-этажном жилом доме.
"Минеры" снова активизировались...
В ночь на понедельник, 24 июля, в Москве раздались взрывы. Дроны атаковали здание рядом с Министерством обороны рф и бизнес-центр.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!