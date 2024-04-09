В Днепре разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку

Нужна помощь.

В Днепре исчезла 12-летняя Анна Залогина. В полиции говорят, что 9 апреля девушка ушла из дома в Новокодацком районе города. Пока неизвестно, где она находится.

Полицейские приступили к поискам, но им нужна помощь свидетелей.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светлые русые волосы, карие глаза.

Была одета: серая кофта, синие брюки, черные кроссовки, имеет синюю сумку.

«Девушка может находиться на вокзалах», – отмечают в сообщении.

Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефону (096) 884-83-94 или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.

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