В Днепре разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку

В Днепре исчезла 12-летняя Анна Залогина. В полиции говорят, что 9 апреля девушка ушла из дома в Новокодацком районе города. Пока неизвестно, где она находится.
Полицейские приступили к поискам, но им нужна помощь свидетелей.
Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светлые русые волосы, карие глаза.
Была одета: серая кофта, синие брюки, черные кроссовки, имеет синюю сумку.
«Девушка может находиться на вокзалах», – отмечают в сообщении.
Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефону (096) 884-83-94 или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.
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