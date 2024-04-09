Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку

Сегодня 20:53
просмотров

Нужна помощь.

Новости Днепра про В Днепре разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку

В Днепре исчезла 12-летняя Анна Залогина. В полиции говорят, что 9 апреля девушка ушла из дома в Новокодацком районе города. Пока неизвестно, где она находится.

Полицейские приступили к поискам, но им нужна помощь свидетелей.

Приметы: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светлые русые волосы, карие глаза.

Была одета: серая кофта, синие брюки, черные кроссовки, имеет синюю сумку.

«Девушка может находиться на вокзалах», – отмечают в сообщении.

Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения ребенка, полицейские просят сообщить по телефону (096) 884-83-94 или на линию «102». Любая информация может оказаться полезной.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре разыскивают пропавшую 12-летнюю девочкуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разыскивают пропавшую 12-летнюю девочкуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара
    Новости Днепра
    Сегодня 21:59
    До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара

    В Днепре будет жарко.

    Под Урожайным в Донецкой области погиб сталевар из Кривого Рога
    Новости Днепра
    Сегодня 21:23
    Под Урожайным в Донецкой области погиб сталевар из Кривого Рога

    На войне погиб рабочий "АрселорМиттал Кривой Рог".

    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты
    Новости Днепра
    Сегодня 20:09
    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты

    На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.

    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц
    Новости Днепра
    Сегодня 18:38
    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц

    В Днепре дерусифицируют еще ряд улиц.

    Последние новости

    До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара
    До +30: как долго в Днепре продлится аномальная весенняя жара

    В Днепре будет жарко.

    Сегодня 21:59
    1
    просмотров
    Под Урожайным в Донецкой области погиб сталевар из Кривого Рога
    Под Урожайным в Донецкой области погиб сталевар из Кривого Рога

    На войне погиб рабочий "АрселорМиттал Кривой Рог".

    Сегодня 21:23
    3
    просмотров
    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты
    На берегу водохранилища вблизи Днепра обнаружили сотни погибших карасей: что говорят специалисты

    На водохранилище у Днепра массовый мор рыбы.

    Сегодня 20:09
    5
    просмотров
    Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин
    Вызвать на помощь без звонка: в Украине запустили новое приложение для женщин

    Приложение, где можно вызвать полицию без звонка, было запущено в Украине.

    Сегодня 19:17
    4
    просмотров
    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц
    Без Высоцкого и Говорова: в Днепре изменят названия еще 9 улиц

    В Днепре дерусифицируют еще ряд улиц.

    Сегодня 18:38
    3
    просмотров
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма

    Американская студия Netflix ведет переговоры о создании четырехсерийного мини-сериала по мотивам киноленты «Довбуш». Подробности переговоров от режиссера фильма Санина.

    Сегодня 18:15
    4
    просмотров
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище
    Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

    Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках лучшей жизни сюда съезжалось все больше людей и территориальные границы Екатеринослава расширялись. Активно расширялись границы города, появлялись новые слободки.

    Сегодня 17:59
    4
    просмотров
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

    В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

    Сегодня 17:37
    7
    просмотров
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

    Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.

    Сегодня 17:27
    3
    просмотров
    По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)
    По Днепру бродил петух ростом с человека (ВИДЕО)

    Днепр удивляет.

    Сегодня 16:49
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх