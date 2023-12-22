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  • В Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногу

В Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногу

Сегодня 09:55
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про В Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногу

В Днепре разыскивают 80-летнего Роменского Василия Дмитриевича.

Известно, что 20 декабря около 15:00 дедушка ушел из дома по ул. Каруны и пропал без вести.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена».

Приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, седые волосы, серые глаза.

Был одет: светлая (почти белая) куртка, черные брюки, черная (темно-синяя) вязаная шапка.

Особые приметы: татуировка в районе большого пальца руки, хромает на правую ногу, ходит с помощью палочки.

Если вы видели Василия Дмитриевича или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 068-777-01-12 или 102.

Важна любая информация!

Обновлено: дедушку нашли, с ним все хорошо! 

Новости Днепра про В Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногу

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области 87-летнего дедушку, которого искали несколько дней, нашли мертвым.

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Новости Днепра про В Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногуУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разыскивают 80-летнего дедушку: имеет татуировку на пальце и хромает на правую ногуРусский

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