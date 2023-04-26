В Днепре разыскали двух братиков, которых из больницы похитила мама: где были дети

В Днепре отыскали двух братиков, которых похитили из больницы. Об этом сообщили в полиции.
Об исчезновении 1-летнего Эльдара и 5-летнего Петра стало известно 19 апреля. Тогда в полиции начали поиски мальчиков и попросили помощи у горожан.
Малышей изъяли из семьи и госпитализировали в медучреждение, чтобы обследовать. Но потом их мама, которую лишили родительских прав, похитила детей из больницы. Больше недели о местонахождении братиков ничего не было известно.
Сегодня, 26 апреля, в полиции сообщили, что детей обнаружили. Они живы, с ними все хорошо. Правоохранители не уточнили, где находились дети все это время, но в местных телеграмм-каналах сообщали, что вероятно, их мама заставляла своих сыновей попрошайничать. Таким образом она хотела заработать.
Читайте также:
Автор:
Купить однокомнатную квартиру в Днепре чуть более чем за 500…
В Днепре произошел конфликт с работниками ТЦК в одном из…
Некоторые пригородные поезда изменили расписание движения.
В пригороде Днепра спасали заблудших детей на острове.
Купить однокомнатную квартиру в Днепре чуть более чем за 500 тыс грн вполне реально. На рынке есть довольно много предложений с продажей квартир небольшой общей площадью. Но состояние этих однокомнатных чаще всего оставляет желать лучшего, поэтому будущий хозяин квартиры должен…
В Днепре произошел конфликт с работниками ТЦК в одном из клубов.
Некоторые пригородные поезда изменили расписание движения.
В пригороде Днепра спасали заблудших детей на острове.
В Желтых Водах ВАЗ врезался в столб, водителя зажало в салоне автомобиля.
За прошедшие сутки в Днепре «заминировали» ТРЦ "Neo Plaza" и "Passage"
По состоянию на 6.00 в связи с проведением регламентных работ на повышающей насосной станции (ПНС) на пер. Фестивальный пониженное давление на верхних этажах домов на ж/м Левобережное-3.
Вчера, 25 апреля, в Новокодакском районе города произошел пожар в одноэтажном доме.
Сегодня, 26 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщают: им инкриминируют контрабанду прекурсоров в больших размерах, незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт психотропного вещества и незаконное обращение с боевыми запасами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!