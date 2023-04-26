В Днепре разыскали двух братиков, которых из больницы похитила мама: где были дети

Детей, похищенных из больницы, нашли.

В Днепре отыскали двух братиков, которых похитили из больницы. Об этом сообщили в полиции.

Об исчезновении 1-летнего Эльдара и 5-летнего Петра стало известно 19 апреля. Тогда в полиции начали поиски мальчиков и попросили помощи у горожан.

Малышей изъяли из семьи и госпитализировали в медучреждение, чтобы обследовать. Но потом их мама, которую лишили родительских прав, похитила детей из больницы. Больше недели о местонахождении братиков ничего не было известно.

Сегодня, 26 апреля, в полиции сообщили, что детей обнаружили. Они живы, с ними все хорошо. Правоохранители не уточнили, где находились дети все это время, но в местных телеграмм-каналах сообщали, что вероятно, их мама заставляла своих сыновей попрошайничать. Таким образом она хотела заработать.

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