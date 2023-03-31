В Днепре разоблачили врачей, которые продавали пациентам бесплатные лекарства: в СБУ рассказали детали

Детали схемы рассказали в СБУ.
По данным следствия, директор ведущего диагностического медцентра, занимающегося проведением сложных кардио-операций, наладил мошенническую схему. Вместе с частной медицинской структурой, работники больницы зарабатывали на пациентах.
Людям, которые обращались за неотложной помощью в медцентр, предлагали купить необходимые для операции препараты, аргументируя это тем, что нужных медикаментов нет, потому что плохое финансирование. Пациенты оплачивали услуги, хотя лекарства на руки так и не получали.
Лекарство «закупалось» в нужной медструктуре, которая была в сговоре с врачами, но по сути использовались препараты, которые должны быть бесплатными и есть в наличии в медучреждении. Вырученные средства участники схемы делили между собой. Пока что удалось зафиксировать 10 случаев мошенничества, благодаря которым они обогатились на 1 миллион гривен.
На одной операции они зарабатывали около 80 тысяч гривен. Отмечается, что схема действовала не один месяц.
Во время обысков в больнице и квартирах фигурантов дела силовики нашли 500 тысяч долларов наличными, черновую документацию и технику. Всем участникам сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие продолжается.
Напомним, ранее глава ОВА Сергей Лысак анонсировал «кадровые чистки» в сфере здравоохранения в связи со случаями мошенничества среди врачей.
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