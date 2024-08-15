В Днепре разоблачили военнослужащего, требовавшего взятку у сослуживца

В Днепре задержан военнослужащий, требовавший взятку у сослуживца.

В Днепре задержан военнослужащий, требовавший у другого полторы тысячи долларов за закрытие уголовного производства, сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

22-летний мужчина был задержан с деньгами на Европейской площади несколько дней назад.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды и ношении, хранении, приобретении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 369-2 , ч. 1 ст. 263 УК Украины, – говорится в сообщении.

Известно, что в начале августа 2024 года 22-летний военнослужащий сообщил другому военнослужащему о том, что тот является лицом причастным к совершению уголовного правонарушения и пообещал поспособствовать закрытию уголовного производства путем получения третьим лицом неправомерной выгоды.

В частности, он обещал договориться об уничтожении доказательств по делу, а если фигурант не согласится, то грозился ускорить расследование и повлиять на увеличение срока наказания.

Задержан подозреваемый после получения уже второй части неправомерной взятки – 1 000 долларов. Во время задержания у него обнаружили две гранаты. В настоящее время обвиняемый под стражей.

Проверяется причастность к преступлению других лиц.

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