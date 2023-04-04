В Днепре разоблачили российского агента, сливавшего данные о самолетах ВСУ

Как сообщили в СБУ, в Днепропетровской области разоблачили российского агента, который сливал данные о местонахождении самолетов ВСУ.
Он сообщал о вылетах и перемещениях самолетов, а также о последствиях ракетных ударов, что помогало планировать дальнейшие действия РФ. Со своим куратором агент коммуникировал в телеграме. Кроме этого, он сообщал о расположении блокпостов, количество военных ВСУ на выбранных объектах и сбрасывал гео-локации через гугл-мапс.
Во время обыска в помещении агента был обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с агрессором.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчину подозревают в госизмене.
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