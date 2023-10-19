В Днепре разоблачили ловкого вора, обманывавшего продавцов на размене денег (ВИДЕО)

В Днепре разоблачили рецидивиста, обманывавшего продавцов в магазинах на размене денег.

42-летний мужчина приходил в кафе или магазин с просьбой разменять деньги. С собой он приносил тысячу гривен одной купюрой и просил продавцов разбить ее на меньшие банкноты. Сотрудники соглашались и обменивали деньги.

При пересчете полученных денежных средств мошенник путем излома оставлял часть купюр в руке и прятал их в карман. Потом, отказавшись от обмена, возвращал остальным кассирам и забирал свои деньги. Мужчина делал это так мастерски, что продавцы вообще не понимали, что их обманули. Увидеть, как это можно было на видео ниже.

После этого вор исчезал вместе с деньгами.

Впрочем, на днях правоохранители поймали мошенника. Оказалось, что мужчина успел таким образом обмануть, по меньшей мере, четырех продавцов. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель, он неоднократно имел проблемы с законом за совершение ограблений и краж.

18 октября следователи сообщили мужчине о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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