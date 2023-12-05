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  • В Днепре разоблачили дельцов, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности: какое наказание им грозит

В Днепре разоблачили дельцов, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности: какое наказание им грозит

Сегодня 12:57
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Служба безопасности разоблачила новые схемы для уклонистов.

Новости Днепра про В Днепре разоблачили дельцов, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности: какое наказание им грозит

Так, в Днепре работники СБУ разоблачили трех участников преступной группы, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что для изготовления фальшивок дельцы использовали свои связи в одном из местных военкоматов областного центра.

Сейчас идет расследование. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также СБУ ликвидировала подобные схемы на Львовщине, где руководитель одного из районных военкоматов переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ, и в Одессе, где еще одну «схему» организовал местный житель, продававший уклонистам выводы военно-врачебной комиссии о фейковой непригодности к службе по состоянию здоровья.

В СБУ отметили, что стоимость таких «услуг» все дельцы оценивали от 5 до 12 тысяч долларов – в зависимости от региона, срочности побега и «объема кошелька» клиента.

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Новости Днепра про В Днепре разоблачили дельцов, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности: какое наказание им грозитУкраїнська Новости Днепра про В Днепре разоблачили дельцов, которые продавали уклонистам поддельные справки о непригодности: какое наказание им грозитРусский

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