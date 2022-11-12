В Днепре разгорелась война между соседями из-за системы «Умный дом»

Там активные жители установили в лифте систему «Умный дом», которая предусматривает пользование лифтом только с использованием специального магнитного ключа.
Об этом пишут местные жители в соцсетях.
Отмечается, что пользоваться услугой и заказать такой ключ смогут только те жильцы, у которых либо нет долгов за обслуживание дома, либо задолженность не более двухмесячного срока.
Не всем понравилось такое нововведение, поэтому спустя какое-то время под объявлением появился ответ:
Интересно, чем все закончится?!
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