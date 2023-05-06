В Днепре раздался взрыв: что известно

В Днепре слышали взрыв.

В субботу, 6 мая, в Днепре было громко. Горожане сообщают о звуках взрывов. Тревогу объявили в 8 часов утра и через некоторое время раздались звуки, похожие на взрывы.

Предварительно – это работа ПВО по ликвидации неизвестного БПЛА, но ждем отчет от воздушного командования.

Тревога продолжается, поэтому оставайтесь в укрытиях.

upd: 8:20 – отбой воздушной тревоги, угроза прошла.

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