В Днепре раздалось несколько взрывов: что известно

В Днепре слышали взрывы

Утром 1 мая в Днепре были слышны взрывы.

Воздушная тревога началась в 3:16 и спустя час распространилась на всю территорию Украины.

Ранее глава ОП Андрей Ермак предупреждал об опасности и призвал реагировать на тревоги.

Глава областного совета Николай Лукашук тоже написал сообщения с предупреждением для днепрян и жителей области.

Предварительно взрывы слышали также в Павлограде. Об этом сообщают в телеграмм-каналах со ссылкой на местных.

Андрей Ермак сообщал о работе ПВО.

Угроза все еще продолжается. Будьте осторожны.

upd: около 5 утра был слышен еще один взрыв.

Пока ничего не известно о последствиях и была ли это работа ПВО. Как всегда, ждем все подробности от руководителя военной администрации или Воздушных Сил.

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