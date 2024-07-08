В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия

Жители Днепра услышали взрыв.

В Днепре во время воздушной тревоги жители услышали по меньшей мере три мощных взрыва.

Тревога началась в 09:46. Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.

Первый взрыв прогремел около 10:41, второй — через несколько минут.

В 10:37 сообщили о ракете по направлению к Днепру. В 10:42 Воздушные Силы призывают оставаться в укрытиях.

В 10:47 Воздушные Силы снова сообщают о ракете на Днепр.

По состоянию на 10:50 раздался третий взрыв, оставайтесь в укрытиях!

Глава ДОР Николай Лукашук призывает не игнорировать тревогу, не покидать безопасные места до конца воздушной тревоги.

UPD: В 10:55 горожане услышали еще один мощный взрыв.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: