В Днепре раздается серия взрывов: не покидайте укрытия

В Днепре во время воздушной тревоги жители услышали по меньшей мере три мощных взрыва.
Тревога началась в 09:46. Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Первый взрыв прогремел около 10:41, второй — через несколько минут.
В 10:37 сообщили о ракете по направлению к Днепру. В 10:42 Воздушные Силы призывают оставаться в укрытиях.
В 10:47 Воздушные Силы снова сообщают о ракете на Днепр.
По состоянию на 10:50 раздался третий взрыв, оставайтесь в укрытиях!
Глава ДОР Николай Лукашук призывает не игнорировать тревогу, не покидать безопасные места до конца воздушной тревоги.
UPD: В 10:55 горожане услышали еще один мощный взрыв.
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