В Днепре расследуют смерть 20-летней девушки: врача подозревают в халатности

В Днепре расследуют смерть 20-летней девочки.

20-летняя Ольга Павленко скончалась 4 декабря. Сообщается, что с детства она болела тяжелым генетическим заболеванием — муковисцидозом. Близкие девушки считают, что она могла бы прожить дольше и обвиняют медика, занимавшегося ее лечением.

Об истории девушки рассказал юрист Владимир Швачко, пишет Информатор.

При должном лечении, продолжительность жизни людей, болеющих муковисцидозом составляет 40-47 лет в Европе, и 13-25 в Украине. Известно, что Ольге помогал БФ «Счастливый ребенок» даже после того, как ей исполнилось 18. Юрист говорит, что девушка очень хотела жить.

Она окончила школу, занималась танцами, окончила медицинский колледж, работала, получила водительские права, любила читать, принимала участие в благотворительных мероприятиях, мечтала и строила план на будущее, – написал Владимир.

Девушка планировала уехать в Германию на лечение, но не успела. Ее состояние ухудшилось и она скончалась.

Близкие Ольги считают, что так произошло из-за халатности врача, поэтому написали заявление в правоохранительные органы. По словам юриста, врач не уделяла достаточного внимания своей пациентке.

Ей было безразлично, что это заболевание требовало особого внимания и считало, что муковисцидоз можно лечить и дома, без консультаций специалистов и наблюдения врачей. Мы два года пытались справиться своими силами. Лекарством помогали неравнодушные люди и благотворительные фонды. Также она не предоставила информацию, которую попросили предоставить врачи из Германии, не отвечала на звонки и сообщения. Оля неоднократно говорила, что до нее невозможно было дозвониться и попасть на консультацию, – отметил Владимир.

Сообщается, что возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины: ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

Виноват ли врач выяснят правоохранители.

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