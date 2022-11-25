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В Днепре рассказали, сколько маленьких горожан появилось на свет за сутки блекаута

Сегодня 17:32
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В Днепре, несмотря на блекаут, принимали роды.

Новости Днепра про В Днепре рассказали, сколько маленьких горожан появилось на свет за сутки блекаута

Блэкаут блекаутом, а дети в Днепре рождались. Как рассказали в горсовете, за сутки с 24 по 25 ноября в городе родилось 18 девушек и 11 мальчиков. Одного из богатырей врачи встречали как раз в тот момент, когда родильный был обесточен.

Как рассказала заведующая родильным отделением одной из больниц, как раз во время блекаута в них попали тяжелые пациенты, но медики были готовы, получили генераторы и делали то, что нужно.

24 ноября примерно в 12.00 к нам перевели Оксану в активной фазе родов. Но в 14:30 наша больница полностью отключилась, однако к такому наш родильный был готов: еще в начале войны были завезены генераторы, еженедельно их проверяли на исправность. Так что в 14:33 наш родильный уже имел свет. Оксане пришлось делать кесарево сечение. Мы оперативно подготовили реанимационную, у нас также были заряжены фонарики, лампы. Ребенок родился здоровым, единственное — он нуждался в некоторых реанимационных мероприятиях, но сейчас уже все хорошо, — отметила заведующая родильным отделением одного из лечебных учреждений Днепра Екатерина.

Мама Оксана рассказала, что о рождении сына Назара смогла рассказать мужу только вечером, потому что не было связи. Сейчас и с роженицей все хорошо.

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