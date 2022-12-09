В Днепре рассказали, куда пропал любимец посетителей яхт-клуба «Сич»

В яхт-клубе Сич объяснили, куда исчез козлик Борис.

Многие посетители яхт-клуба «Сич» заметил, что козлик Борис куда-то исчез. Как пояснили представители «Сичи», животное в порядке, но сейчас в «зимнем отпуске».

В яхт-клубе уверяют, что с ним все хорошо, но с наступлением холодов козлика переселили в более комфортные условия.

Он в безопасности, тепле, за ним ухаживают, регулярно кормят и дают водичку. Руководство клуба всегда заботится о «братьях наших меньших», — отметили они.

Вернется к посетителям Борис, когда потеплеет.

И снова козлика можно будет увидеть в разных точках Сечи – и на траве, и на площадках, и на солнце, и под деревьями. На лужайках и променадах. И везде рядом с ним будет много взрослых и детей, — отметили на странице клуба в фейсбук.

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