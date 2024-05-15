В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция

В последнее время в Днепре возросло количество больных ОРВИ, COVID-19 и гриппом. У жителей, которые заметили симптомы этих болезней у себя, есть возможность остаться дома и оформить больничный дистанционно.

Что для этого нужно, рассказали в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.

Пошаговая инструкция по оформлению больничного онлайн:

Обратиться к врачу. Можно позвонить или написать в мессенджер. На основании полученной информации он сформирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности – электронном документе в электронной системе здравоохранения. Получить SMS-сообщение с номером медицинского заключения временной нетрудоспособности от электронной системы здравоохранения. Он автоматически попадет в электронный реестр листков нетрудоспособности, который ведет Пенсионный фонд. На основе данных, содержащих МВТН, формируется электронный листок нетрудоспособности. Это именно тот документ, по которому начисляются выплаты. Дождаться смс-сообщения уже от Пенсионного фонда – с номером больничного. Это будет означать, что все успешно оформлено. Сообщить работодателю, что заболели, позвонив или переслав номер больничного. Увидеть ваш лист он сможет в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда. Через 7 дней после даты закрытия больничного работодатель сможет его оплатить.

В Департаменте правового обеспечения отметили, что при необходимости продлить МВТН на период более пяти календарных дней – нужно обязательно явиться на личный прием к врачу.

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