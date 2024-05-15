В Днепре рассказали, как оформить больничный онлайн: инструкция

Что для этого нужно, рассказали в Департаменте правового обеспечения Днепровского городского совета.
Пошаговая инструкция по оформлению больничного онлайн:
В Департаменте правового обеспечения отметили, что при необходимости продлить МВТН на период более пяти календарных дней – нужно обязательно явиться на личный прием к врачу.
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