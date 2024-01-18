В Днепре рассказали, как обнаружить утечку газа и чего категорически нельзя делать

В днепровском филиале «Газсети» рассказали, как обнаружить утечку газа и чего категорически нельзя делать.
Есть четыре метода, чтобы вовремя выявить аварийную ситуацию.
По запаху: природный газ не имеет запаха, однако к нему добавляют специальное вещество – одорант. Оно имеет специфический неприятный запах, который обычно сравнивают с запахом «тухлых яиц».
На слух: в местах стыков и соединений труб и шлангов газ может вытекать с шипящим звуком.
На ощупь: для этого следует провести рукой вдоль стыков, фланцевых соединений газопровода. Если чувствуете холодный воздух, идущий из трубы, значит утечка есть.
Визуально: на открытой местности в месте утечки газа зимой может побуреть снег или летом пожелтеть трава, также на поверхности воды могут появляться пузырьки.
Ни в коем случае нельзя использовать огонь, чтобы обнаружить утечку газа, и пытаться самостоятельно локализовать ее!
Если возникла какая-либо аварийная ситуация, звоните в аварийно-диспетчерскую службу по номеру «104».
Соблюдайте правила безопасности и будьте бдительны! – призвали газовщики.
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