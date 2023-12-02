В Днепре ранее судимый 45-летний мужчина разбил окно «Лексуса» и похитил имущество

В Днепре задержан ранее судимый мужчина за кражу из автомобиля.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

Задержанный разбил окно в автомобиле припаркованном во дворе на улице Кавалерийская.

В полицию 30 ноября обратился потерпевший, обнаруживший отсутствие ценных вещей.

Сотрудники отделения полиции № 6 Днепровского РУП задержали 45-летнего местного жителя.

В полиции сейчас проверяют задержанного на причастность к серии аналогичных краж в городе.

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