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  • В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты

В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты

Сегодня 16:48
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В Днепре две сотрудницы банка воровали банковские карты у жителей оккупированных населенных пунктов Луганской области. Они перевыпускали карты и пароли к ним без ведома владельцев.

Новости Днепра про В Днепре работницы банка обманывали жителей оккупированных территорий, воруя их банковские карты

О махинации злоумышленниц рассказала пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Женщины переоформляли указанные данные на подставное лицо, в то время как настоящие владельцы карт находились в оккупации. Следствием было установлено целых 18 фактов такого обмана.

Аферисток задержали и сообщили о подозрении по факту несанкционированных действий с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах и хранится на носителях такой информации, совершенные повторно лицами, имеющими право доступа к ней (ч.ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

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