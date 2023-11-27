В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят

В Днепре продается барельеф Петровского.

Объявление появилось на одном из сайтов, где продается антиквариат. Владелец барельефа готов продать артефакт за 1900 грн. Отмечается, что цена снижена, поэтому вероятно это повторная продажа.

Информации о барельефе не много. Известно, что изготовлен он из металла. Это подарок одному из рабочих «Петровки» – Днепропетровского металлургического завода, работавшего на предприятии с 1926 года.

Об этом говорится в записке, которая продается вместе с барельефом.

Этот барельеф с изображением Григория Ивановича Петровского сделан в честь 110-летнего юбилея завода. Это дар мне – ветерана от директора народного музея завода, – говорится в записке.

Размеры барельефа – 30*20 см.

Пока нет ни одной ставки.

Можно ли продавать коммунистическую символику?

Как известно, с 2015 года действует запрет на публичное использование коммунистической символики. Запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики тоталитарного режима, в частности в виде сувенирной продукции. Так как Петровский это тоталитарный деятель, его изображения и памятники должны быть снесены и спрятаны. Однако есть исключения, уверяет юрист Сергей Котов.

Не запрещено использовать коммунистические и тоталитарные символы в экспозициях музеев и выставок, произведениях искусства, государственных наградах, частных коллекциях и объектах антикварной торговли.

Итак, если это предмет для личной антикварной коллекции, тогда вероятно его можно продавать.

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