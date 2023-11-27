В Днепре пытаются продать барельеф Петровского: сколько просят

Объявление появилось на одном из сайтов, где продается антиквариат. Владелец барельефа готов продать артефакт за 1900 грн. Отмечается, что цена снижена, поэтому вероятно это повторная продажа.
Информации о барельефе не много. Известно, что изготовлен он из металла. Это подарок одному из рабочих «Петровки» – Днепропетровского металлургического завода, работавшего на предприятии с 1926 года.
Об этом говорится в записке, которая продается вместе с барельефом.
Этот барельеф с изображением Григория Ивановича Петровского сделан в честь 110-летнего юбилея завода. Это дар мне – ветерана от директора народного музея завода, – говорится в записке.
Размеры барельефа – 30*20 см.
Пока нет ни одной ставки.
Как известно, с 2015 года действует запрет на публичное использование коммунистической символики. Запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики тоталитарного режима, в частности в виде сувенирной продукции. Так как Петровский это тоталитарный деятель, его изображения и памятники должны быть снесены и спрятаны. Однако есть исключения, уверяет юрист Сергей Котов.
Не запрещено использовать коммунистические и тоталитарные символы в экспозициях музеев и выставок, произведениях искусства, государственных наградах, частных коллекциях и объектах антикварной торговли.
Итак, если это предмет для личной антикварной коллекции, тогда вероятно его можно продавать.
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