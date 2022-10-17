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В Днепре пытались начать незаконное строительство под прикрытием «прилета» ракеты

Сегодня 16:53
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К сожалению, есть люди, которые не гнушаются ничем и зарабатывают даже на войне.

Новости Днепра про В Днепре пытались начать незаконное строительство под прикрытием

Так, в Днепре решили устроить незаконное строительство, прикрываясь «прилетом» ракеты.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

История такова, что многие годы здесь были руины, то есть на этом месте по адресу ул. Троицкая, 13, была полностью разрушенная конструкция. Есть в нашем городе братья Каснеры, которые приобрели эти руины. 22 сентября этого года они через Бабушкинский районный суд сделали такое решение, что якобы здесь было нормальное здание, а в результате «прилета» ракеты на его месте образовалась руина. Этим документом они заставили полицию принять заявление о возбуждении уголовного дела, словно в это место попала ракета. Прикрываясь этими документами и не имея никаких разрешений, они начали незаконное строительство. При этом они активно угрожают, что будут вызывать телеканалы и рассказывать, что городской совет не дает людям возможности восстанавливать разрушенное здание после ракетного удара. В настоящее время мы проводим демонтаж строительных материалов, которые складывались на городской территории. А когда будет принято соответствующее решение, мы демонтируем и незаконное сооружение, которое они не успели еще построить, – отметил начальник инспекции по вопросам благоустройства ДГС Руслан Мороз.

Новости Днепра про В Днепре пытались начать незаконное строительство под прикрытием

Новости Днепра про В Днепре пытались начать незаконное строительство под прикрытием

Новости Днепра про В Днепре пытались начать незаконное строительство под прикрытием

Кроме того, отмечается, что этот участок является историческим мемориалом.

Любое строительство здесь нуждается в специальном разрешении, которого не имеют застройщики. У нас есть зафиксированная информация, что на этом участке еще в июне этого года были просто руины, а не застройка, как утверждают. В общем, нынешнее незаконное строительство происходит без полученного разрешения на земельный участок, то есть это самовольный захват территории, – добавила заместитель директора по правовым вопросам КП «Управление контроля за благоустройством города» горсовета Днепра Анастасия Городенко.

Новости Днепра про В Днепре пытались начать незаконное строительство под прикрытием

Новости Днепра про В Днепре пытались начать незаконное строительство под прикрытием

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