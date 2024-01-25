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В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

Сегодня 12:36
просмотров

В Днепре пылало СТО.

Новости Днепра про В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

Утром в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра загорелась СТО. Это произошло около 8 часов. Спасатели, получившие сообщение о пожаре, немедленно отправились на место инцидента.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что пожар возник на территории частного предприятия в одноэтажном здании СТО. Горели легковые автомобили и оборудование внутри ангара площадью 500 квадратных метров.

Через час благодаря 38 спасателям и 9 единицам техники огонь удалось полностью потушить. Пострадавших нет. Машины, находившиеся в ангаре, сгорели почти полностью.

Новости Днепра про В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

Новости Днепра про В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

Новости Днепра про В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

Новости Днепра про В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

Новости Днепра про В Днепре пылала СТО с автомобилями внутри

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