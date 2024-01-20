В Днепре пылал ангар с грузовыми автомобилями

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел в 14.17 на улице Теробороны Самарского района города Днепр.
Как было установлено, в ангаре горят два грузовых автомобиля Renault Magnum и Renault Premium.
Пожарная бригада смогла обуздать огонь через час.
Погибших и травмированных нет, к спасательным работам были привлечены 14 пожарных.
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