В Днепре пять мошенников выманили 28 млн гривен на схеме с инвестициями в агробизнес

В Днепре будут судить пятерых вероятных участников преступной организации, подозреваемых в завладении 28 миллионами гривен на схеме с инвестициями в агробизнес, сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.
По данным следствия, что «уголовный авторитет» из Днепра создал преступную организацию, в которую привлек руководителя отделения банка, директора предприятия и двух знакомых.
Путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемые предлагали потерпевшим инвестировать свои средства под большие проценты в производство сельскохозяйственной техники аграрным предприятием. В дальнейшем участники организации присваивали инвестированные средства граждан и не выплачивали обещанные проценты, говорится в сообщении.
Как сообщили в прокуратуре, за четыре года обвиняемые завладели по меньшей мере 28 миллионами гривен.
Следователи провели 16 обысков по местам жительства, в офисных помещениях и автомобилях подозреваемых в Днепропетровщине Кировоградской области. Изъяли документацию, оружие, патроны, элитные автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, печати, деньги в разной валюте. Стоимость изъятого – более 20 миллионов гривен.
В настоящее время троим мужчинам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим – ночной домашний арест. На их имущество был наложен арест.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт по частям 2 и 3 статьи 27, части 4 статьи 28, частям 3 и 4 статьи 190 и частям 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание, которое может угрожать участникам группировки, — до восьми лет лишения свободы. Организатору могу угрожать до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Читайте также:
Автор:
Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.
Адская жара еще долго будет в Украине.
Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.
В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.
Мужчина жил на чужие средства две недели, пока в него не наведались правоохранители.
Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.
Адская жара еще долго будет в Украине.
Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.
В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.
В Кривом Роге судили мужчину, который стрелял в прохожих из-за собаки.
В начале 1970-х годов в Днепре открылось детское кафе «Колобок». Основными блюдами заведения были пирожные, но можно было попробовать первые и вторые блюда. Изюминкой «Колобка» была настоящая барная стойка, где подавали молочные коктейли, соки и мороженое. Находилось заведение неподалеку Театра…
Несовершеннолетним молодым людям также могут послать повестку.
В Днепре нашли двор весь застеленный коврами.
Днепропетровская область попала в ТОП областей, где больше всего предлагают работу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!