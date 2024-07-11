В Днепре пять мошенников выманили 28 млн гривен на схеме с инвестициями в агробизнес

Банду мошенников задержали в Днепре.

В Днепре будут судить пятерых вероятных участников преступной организации, подозреваемых в завладении 28 миллионами гривен на схеме с инвестициями в агробизнес, сообщают в Днепропетровской областной прокуратуре.

По данным следствия, что «уголовный авторитет» из Днепра создал преступную организацию, в которую привлек руководителя отделения банка, директора предприятия и двух знакомых.

Путем обмана и злоупотребления доверием обвиняемые предлагали потерпевшим инвестировать свои средства под большие проценты в производство сельскохозяйственной техники аграрным предприятием. В дальнейшем участники организации присваивали инвестированные средства граждан и не выплачивали обещанные проценты, говорится в сообщении.

Как сообщили в прокуратуре, за четыре года обвиняемые завладели по меньшей мере 28 миллионами гривен.

Следователи провели 16 обысков по местам жительства, в офисных помещениях и автомобилях подозреваемых в Днепропетровщине Кировоградской области. Изъяли документацию, оружие, патроны, элитные автомобили, мобильные телефоны, банковские карты, компьютерную технику, черновые записи, печати, деньги в разной валюте. Стоимость изъятого – более 20 миллионов гривен.

В настоящее время троим мужчинам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двоим – ночной домашний арест. На их имущество был наложен арест.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт по частям 2 и 3 статьи 27, части 4 статьи 28, частям 3 и 4 статьи 190 и частям 1 и 2 статьи 255 Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое может угрожать участникам группировки, — до восьми лет лишения свободы. Организатору могу угрожать до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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